بعد إقتحامها من طرف مجهولين.. إقالة مدير الإقامة الجامعية للإناث بالنعامة

تسببت الأحدات الأخيرة التي شهدتها الإقامة الجامعية بن علي بودغن للبنات بولاية النعامة، في إقالة مديرها “م-ب” من منصبه.

وأشرف صباح اليوم الإثنين مدير الخدمات الجامعية بالنعامة صوير خالد على تنصيب حمان نور الدين كمديرا جديدا لإقامة بن علي بودغن المدعو العقيد لطفي.

وحضر عملية تنصيب المدير الجديد رئيسة قسم الموارد البشرية ورؤساء مختلف المصالح، وكذا رؤساء المكاتب الولائية للتنظيمات الطلابية.

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عاشت الطالبات بالإقامة الجامعية للإناث بولاية النعامة، ليلة رعب وذعر بعدما إقتحمها مجهولون بعد منتصف الليل. في غفلة من أعوان الأمن.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد إقتحم مجهولان الإقامة الجامعية بن علي بودغن للإناث ليلا، حاملين أسلحة بيضاء بعدما جابو وتجولو في أجنحة وغرف الطالبات. وقد تسلل الغرباء من الجدار الخارجي وصولا إلى غرف الطالبات في ظل غياب تام لأعوان الأمن. لتتفطن الطالبات لهما وشرعن في الصراخ من أجل طلب النجدة. أين تدخلت مصالح الشرطة فورا بعد إبلاغهم لتفادي ما لا يحمد عقباه.

كما أضافت ذات المصادر، أنه تم القبض على الشخص الذي اقتحم الإقامة الجامعية وتم إقتياده إلى مركز الشرطة. فيما لاذ الشخص الآخر بالفرار، وهو الأمر الذي خلق حالة من الفوضى والذعر لدى الطالبات، أين خرجت الطالبات من غرفهن وتجمعن داخل الحي الجامعي، مطالبين بتوفير الأمن.

وفي حادثة مماثلة، تعرض طالب جامعي إلى إعتداء خطير صبيحة اليوم الثلاثاء، بالإقامة الجامعية سعيدي محمد بولاية تيارت.

وحسب الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر محاولة الإعتداء على الطالب الجامعي من قبل أشخاص، أين أرادو رميه من النافذة بالطابق الثاني للإقامة الجامعية.

وقد سارع بعض الطلبة المتواجدين بالإقامة إلى الصعود من أجل فك الطالب الجامعي من أيدي المعتدين. كما لجأوا إلى الصراخ من أجل لفت انتباه اعوان الأمن بالإقامة الجامعية وفكه لتفادي وقوع جريمة لا قدر الله.

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