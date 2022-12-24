بعد إقترابه من النصر.. علاقة رونالدو مع أقرب الأشخاص إليه تنهار

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، عن قرب إنهيار علاقات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع محيطه القريب منه.

وحسب ماورد في موقع “RELEVO” الإسباني، أمس الجمعة، فإنه من المرتقب إنتهاء علاقة رونالدو بوكيل أعماله خورخي مينديز.

وأوضح المصدر، أن وكيل الدون، خورخي مينديز، غاضب من وكيله جداً بسبب الحوار الجريئ الذي قام به مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغن.

والذي أثار الجدل عالميا، بعد إنتقاد رونالدو، لإدارة نادي مانشستر يونايتد، ماجعلها تقرر فسخ عقده.

كما كشف ذات المصدر، أن خطوة رونالدو هذه أزعجت خورخي مينديز، كونه يملك علاقات جيدة مع إدارة الشياطين الحمر.