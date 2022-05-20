بعد إقتراب ميتز من السقوط..أوكيدجا و بولاية يتجهان لتغيير الأجواء

يتجه الدوليان الجزائريان. ولاعبا ميتز الفرنسي. ألكسندر أوكيدجا، فريد بولاية، لتغيير الأجواء، بعد إقتراب فريقهما للسقوط، لـ”الليغ2″.

وكشف موقع “سكور” الفرنسي، في تقرير له أمس الخميس، عن قُرب رحيل أبرز لاعبو فريق ميتز، للرحيل، أوكيدجا، و بولاية.

كما أضاف ذات المصدر، أن الحارس الجزائري أوكيدجا يريد إنهاء تعاقده مع فريق ميتز، الذي سينتهي مع بداية الميركاتو الصيفي العام المقبل2023.

وجدير بالذكر، يتواجد فريق ميتز، في وضعية صعبة في ترتيب الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز الـ18 في “الليغ1”.

كما تتبقى لفريق “ميتز”، مباراة صعبة لما يتنقل للعاصمة باريس، لمواجهة “البياسجي”، والخسارة تعني تضييع لقاء الملحق ضد ثالث “الليغ2”.