بعد إقصاء الخضر.. بن ناصر جاهز لمواجهة اليوفي المُقررة الأحد

أكدت اليوم الجمعة، الصحافة الإيطالية أن ستيفانو بيولي استعاد النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

متوسط ميدان الخضر ودع الكان المقامة في الكاميرون، بعد خسارة أبطال إفريقيا أمام كوت ديفوار ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

موقع “كالتشيو ميركاتو” كشف أن “إسما” عاد فورًا إلى مدينة ميلانو، حيث قرر اللاعب السفر مباشرة بعد المباراة والتوجه لميلان.

وأضاف ذات المصدر أن بن ناصر لم يتدرب مع الفريق اليوم الجمعة، لكن بإمكانه التدرب مع زملاءه غدًا السبت.

وسيكون بن ناصر مُتاحا لخوض مواجهة الميلان أمام اليوفي المُقررة يوم الأحد في الدوري الإيطالي.