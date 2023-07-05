بعد إقصاء الدكاترة الأجراء من المسابقة.. هذا هو جديد توظيف البطالين

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة إلى مديري المؤسسات الجامعية، أمرتهم من خلالها بتقديم عدد المناصب الشاغرة في كل مؤسسة جامعية، قصد ضبط عملية التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم”ب”.

وتخص مسابقة التوظيف هذه، الدكاترة البطالين، حيث تم إقصاء الدكاترة الأجراء من مسابقات التوظيف، لامتصاص البطالة وسط الدكاترة.

وحسب المراسلة التي تحوز” النهار أونلاين” على نسخة منها، فقد أمرت الوزارة المؤسسات الجامعية بالتبليغ عن المناصب المالية الشاغرة بداية من يوم غد الخميس إلى غاية 11 من الشهر الجاري عبر المنصة الرقمية.

كما يتم في 13 جويلية السماح لكافة المترشحين بالولوج إلى المنصة لمعرفة المؤسسة الجامعية التي تم تحويل ملف ترشحه إليها.

كما سيتم بداية من 16 جويلية دراسة ملفات المترشحين من طرف اللجان التقنية المكلفة بهذا الغرض لدراسة ملفات المترشحين المقبولين والمرفوضين للمشاركة في مسابقات التوظيف مع إخطار المترشحين المرفوضين ملفات ترشحهم عبر البريد العادي أو الالكتروني.

ويتم إجراء المقابلات من 22 جويلية إلى غاية 3 أوت، والإعلان عن النتائج بداية من 13 أوت، حيث سيتم إعداد محاضر الإعلان عن المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقات التوظيف حسب درجة الاستحقاق وكذا المترشحين الناجحين في القائمة الاحتياطية بالترتيب حسب درجة الاستحقاق.