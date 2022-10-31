بعد إلغاء الإنتخابات..تحديد موعد الجمعية العامة الإستثنائية لإتحادية كرة اليد

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، اليوم الإثنين، عن موعد الجمعية العامة والإستثنائية، والجمعية الإنتخابية.

وحسب بيان إتحادية كرة اليد، فقد جرى تحديد تاريخ الجمعية العامة الإستثنائية يوم الثلاثاء 8 نوفمبر المقبل.

كما جرى تحديد يوم الأربعاء 19 نوفمبر المقبل كتاريخ للجمعية العامة الإنتخابية، لإختيار رئيس جديد للإتحادية الجزائرية لكرة اليد.

بعد أن رفض الإتحاد الدولي للعبة كريمة طالب رئيسا جديدا للإتحادية الجزائرية،وجميع قرارات إجتماع المكتب الفدرالي الأخير.

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