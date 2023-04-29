بعد إلغاء السانكيام .. تلاميذ في الخامسة إبتدائي يشرعون غدا الأحد في إجراء إمتحان تقييم المكتسبات

سيكون غدا الاحد أزيد من 920 ألف تلميذ في السنة الخامسة إبتدائي على موعد لإجراء إمتحان تقييم المكتسبات لحساب الموسم الدراسي 2022-2023. ويعتبر هذا الإمتحان أوّل تجربة في تاريخ المدرسة الجزائرية بعد إلغاء امتحان نهاية الطور الابتدائي.

وعلى هامش زيارة عمل وتفقد قادته الخميس الماضي الى ولاية باتنة أوضح بلعابد أن تقييم المكتسبات في نهاية الطور الابتدائي الذي يمتد إلى غاية 25 ماي المقبل. يندرج في اطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي يهدف إلى اعادة النظر في منظومة التقييم الوطنية.

كما أكد الوزير ان الى أن الدراسة تبقى مستمرة حسب جدول التوقيت العادي خلال هذه الفترة وأن الزمن المخصص لجميع تقييمات المواد لا يتعدى 13 ساعة من أصل 112 ساعة دراسة فعلية، أي ما يعادل 11 بالمائة من هذه الفترة.

وأضاف بلعابد ان الأهمية البيداغوجية تكمن لتقييم المكتسبات الذي أقرت الوزارة المعنية إلزامية المشاركة فيه بالنسبة لكل تلميذ يزاول دراسته في مستوى السنة الخامسة ابتدائي. في منح حظوظ أوفر للتلاميذ في استكمال مسارهم الدراسي والتقليل من نسب الإعادة في السنة الأولى متوسط, خاصة وأنه يحمل طابع الشمولية.

ويشرع المتمدرسون في السنة الخامسة ابتدائي في اجراء التقييمات الكتابية للمكتسبات بصفة متقطعة في المدة, وهم موزعون على ما يفوق 33 ألف فوج تربوي يؤطرهم حوالي 80 ألف أستاذ.

وتخص التقييمات الكتابية للمكتسبات 8 مواد تتمثل في اللغات العربية والامازيغية والفرنسية، حيث تتضمن كل منها تقييمات حول “فهم المكتوب والانتاج الكتابي”. إلى جانب الرياضيات والتربية الاسلامية والتاريخ والجغرافيا والتربية العلمية ببعديها البيولوجي والتكنولوجي والتربية المدنية.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد صادقت في غضون الاسابيع الماضية على الترتيبات المرتبطة بتنظيم وسير هذا الامتحان، إذ كلفت مديريها الولائيين بمتابعة عملية طبع المواضيع ووضع شبكات التصحيح وسلم التقديرات مع مفتشي المقاطعات بهدف ضمان الشفافية.