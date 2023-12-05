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الرياضة

بعد إلغاء اللقاء.. الرابطة تمنح النقاط الثلاث لشباب تموشنت أمام أمل الأربعاء

بقلم فيصل زيان بوزيان
بعد إلغاء اللقاء.. الرابطة تمنح النقاط الثلاث لشباب تموشنت أمام أمل الأربعاء
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فصلت الرابطة الوطنية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في قضية إلغاء مباراة  شباب عين تموشنت أمام الضيف أمل الأربعاء، برسم الجولة الـ 7، من قسم الهواة للمجموعة وسط غرب.

والتي كان من المقرر، أن تلعب يوم الجمعة الماضي، بملعب “عمر أوسياف” بداية من الساعة 14:30.

وألغى الطاقم التحكيمي المواجهة بين الفريقين، بسبب عدم تقديم إدارة نادي أمل الأربعاء، إجازات لاعبيها الجدد.

ولهذا قررت الرابطة، بمنح نادي شباب عين تموشنت النقاط الثلاث واعتباره فائزا بثلاث أهداف نظيفة في اللقاء.

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