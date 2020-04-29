بعد إلغاء “الليغ1”..  مستقبل “غامض” في انتظار “سليماني” !

الرياضة
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بعد إلغاء “الليغ1”..  مستقبل “غامض” في انتظار “سليماني” !
بقلم النهار أونلاين

تألق الجزائري “إسلام سليماني” كثيرا هذا الموسم مع ناديه “موناكو”، وهو الذي ساهم في16 هدف أين سجل9 أهداف ومنح زملائه 7 تمريرات حاسمة.

لكن يبدو أن هذا الأمر لن يكون كافيا له من أجل تفعيل بند شراء العقد من “ليستر سيتي” من طرف “موناكو”.

كما أن إنهاء الموسم في الدوري الفرنسي سيجعل مستقبل اللاعب الجزائري غامضا وهو الذي كان يطمح لمواصلة تألقه في “الليغ1”.

حيث أن فترة إعارته تكون قد انتهت بصفة رسمية مع “موناكو” وسيعود إلى “ليستر سيتي” إلى حين إيجاد فريق جديد، بعد أن قرر “الفوكسيس” التخلي عنه في الميركاتو المقبل.

وحددت قيمة “السوبر سليم” بـ “10 ملايين أورو” من طرف إدارة “ليستر سيتي”.


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