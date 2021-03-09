بعد إلغاء “كان” المغرب.. مُدرب الخضر:”نحن مُحبطون”

عبر مُدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة “محمد لاسات” عن احباطه الشديد رفقة اللاعبين بعد إلغاء كان المغرب بسبب جائحة كورونا.

لاسات قال اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الجزائرية:”اللاعبون محبطون جدا لأنهم كانوا متحمسين للظهور بوجه مشرف”.

“شرعت في تحضير اللاعبين من الجانب الذهني حتى قبل الإعلان الرسمي عن إلغاء الدورة، حيث قلت لهم إن كأس إفريقيا قد تلغى بنسبة كبيرة”.

وختم:”لدينا مجموعة ممتازة يجب الاعتناء بها من أجل الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها تصفيات أمم إفريقيا لأقل من 20 عاما في 2023″.