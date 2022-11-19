بعد إلغائها سابقا..إنتخاب كريمة طالب رئيساً جديداً للإتحادية الجزائرية لكرة اليد

تم اليوم السبت، إنتخاب رئيسة نادي فتيات بومرداس لكرة اليد، كريمة طالب، كرئيسة جديدة للإتحادية الجزائرية لكرة اليد.

بعد عقد الاتحادية الجزائرية اليوم السبت، جمعيته العامة الانتخابية، والتي تمت بين كريمة طالب وعبدالمجيد بوزيد.

وشهدت الإنتخابات فوز كريمة طالب ضد المنافس عبد المجيد بوزيد، بـ65 صوت مقابل 44 صوت، وإلغاء 4 أصوات.

يجدر للإشارة، تم إنتخاب كريمة طالب رئيساً جديداً للإتحادية الجزائرية لكرة اليد، بتاريخ 22 أكتوبر المنصرم، وقامت بعدها الإتحادية الدولية لكرة اليد بإلغاء الإنتخابات.