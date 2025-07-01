بعد إلقاء القبض على هذا الشخص.. درك بومرداس يوجه نداءً للجمهور

أصدرت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية ببومرداس. بياناً أكدت فيه أنها قامت بتوقيف المدعو (ع ، م) ا، المشتبه فيه في قضايا انتحال صفة الغير والنصب والاحتيال. على ضحاياه باستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا قصد الحصول على منافع مادية.

في هذا الصدد توجّه المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية للشخص السالف ذكره سواء التقاه شخصياً أو تعامل معه أو له معلومات بصفته شاهد التقدم إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة بومرداس أو التقرب من مصالح الدرك الوطني ببومرداس أو عبر التراب الوطني، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.