بعد إنتحاره.. حادث مأساوي ينهي حياة 5 من أفراد عائلة سوشانت سينغ

حلت مأساة جديدة بعائلة الممثل الهندي الراحل، سينغ راجبوت،حيث توفي 5 من أفراد عائلته في حادث مرور مأساوي.

وضجت عناوين الصحافة الهندية بالحادث الذي أودى بحياة 5 من أفراد عائلة الراحل سوشانت سينغ راجبوت.

وفي التفاصيل، توفيت شقيقة سينغ في باتنا يوم أمس الثلاثاء، حيث أقيمت طقوس الجنازة في نفس اليوم.

وبينما كان أفراد أسرتها في طريق العودة من الجنازة إلى جاموي، وقع الحادث المأساوي صباح اليوم.

ونام سائق السيارة أثناء القيادة واصطدمت السيارة بشاحنة تحمل اسطوانات غاز البترول المسال على طريق سيكاندرا – شيخبورا.

وتوفي على الفور صهر سينغ لالجيت سينغ وأميت شيخار سينغ ورامشاندرا سينغ ودي جي كوماري والسائق.

كما تم تحويل 4 مصابين في الحادث إلى باتنا لتلقي العلاج.

وأحدثت وفاة سوسانت سينغ راجبوت قبل أزيد من عام، جدلا كبيرا، حيث تم العثور عليه ميتًا في شقته في مومباي في 14 جوان 2020.

وأثارت وفاة الفنان، الكثير من الجدل ما أدى إلى مواجهة مشحونة بين بيهار وشرطة مومباي وتحقيق متعدد الوكالات.

وحسب وسائل إعلام محلية، تم العثور على النجم الهندي والذي يبلغ من العمر 34 عاما، معلقا في منزله، وقامت مساعدته المنزلية بالاتصال بالشرطة.

وحسب صحيفة “hindustantime”، تُرجح الشرطة أنها قضية انتحار، ولا زال التحقيق جاري، ولم يتم العثور على أي ملاحظة أو رسالة تركها الفنان الهندي.

وجاءت وفاة راجبوت، بعد أيام فقط من وفاة مديرة أعماله السابقة ديشا ساليان، والتي انتحرت أيضاً، ونعاها راجوت بتغريدة مؤثرة على تويتر.

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