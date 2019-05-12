بعد إنتشار الظاهرة في السعودية..النيابة العامة تُوضح عقوبة التحرش

قالت النيابة العامة السعودية، أن عقوبة التحرش، تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال سعودي.

كما أكدت على تشديد العقوبة المذكورة حال تكرارها، حسب ما نشرته عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”.

وأوضحت النيابة أن جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة، تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية.

وتتزامن هذه التصريحات بعد إنتشار الظاهرة في السعودية، وتسجيل عدد كبير من حالات التحرش.

حيث أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، غضبا بين مواطني المملكة.

بعدما وثق واقعة تحرش بفتاة داخل متجر صغير في مدينة الدمام، داخل المنطقة الشرقية.