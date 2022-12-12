بعد إنتقادات ميسي.. الفيفا تستبعد الحكم لاهوز من المربع الذهبي

كشفت مصادر إعلامية أوروبية، صبيحة اليوم الإثنين، عن إعتزام الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، عن إستبعاد الحكم الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز، من مبارتي نصف النهائي كأس العالم.

وحسب موقع GOAL، فإن الحكم الإسباني لاهوز، خارج المونديال رسميا، بعد الإنتقادات التي تعرض لها من طرف ليونيل ميسي، بعد إدارته لقاء الأرجنتين ضد هولندا برسم الربع النهائي.

والذي صرح بعد نهاية القاء:”يجب أن يعتني الفيفا بهذا الأمر ولا يمكنه وضع حكم مثل هذا لمباراة بهذه الأهمية ، الحكم لم يكن على مستوى ذلك.”

وأورد ذات المصدر، أن الفيفا إستجابت لإنتقادات ميسي، وأزالت الحكم الإسباني من إدارة اللقاءات المتبقية من فعاليات كأس العالم قطر 2022.