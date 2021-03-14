بعد إنتهاء عقوبتها.. شقيقة دنيا بطمة تخرج من السجن

أطلق سراح العارضة المغربية إبتسام، شقيقة الفنانة دنيا بطمة، بعد قضائها سنة كاملة في السجن.

وانقضت مدة عقوبة إبتسام بطمة، بخصوص قضية حساب “حمزة مون بيبي”.

وخرجت ابتسام من الحجز في السجن المحلي، وبدت حالتها النفسية صعبة.

وكان في استقبال ابتسام والداها اللذان اصحباها على متن السيارة التي أقلتها من خارج السجن.

ولم تحضر الفنانة دنيا بطمة لاستقبال شقيقتها من مكان احتجازها.

وعبّرت دنيا عن سعادتها الكبيرة بالإفراج عن شقيقتها وكتبت: “اليوم أسعد يوم في حياتي”.

وبدورها، نشرت ابتسام عدة صور لورود تلقتها من محبيها لتهنئتها على خروجها من السجن وشكرت الجميع.