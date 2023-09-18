بعد إنجابها 10 ذكور.. ثلاثينية بريطانية تضع طفلتها الأولى

بعد أن أنجبت طفلتها الحادية عشرة، أصبحت امرأة بريطانية أول أم في المملكة المتحدة تنجب 10 ذكور على التوالي. وهي الآن ليست الفتاة الوحيدة في منزلها.

وقالت لمجلة The Mirror: “كنت أتوقع أن أنجب ذكرا آخر، ولكن عندما أدركت أنها فتاة، لم أصدق ذلك”.

وقالت الأم البالغة من العمر 39 عامًا، والتي تقيم في المرتفعات الاسكتلندية مع زوجها سائق القطار ديفيد. البالغ من العمر 44 عامًا، إنها “في غاية السعادة” للترحيب بكاميرون في العالم.

“لقد شعرت بالذهول ولكن بسعادة غامرة. وقالت لصحيفة ميرور: “الآن بعد أن أصبحت هنا معنا، إنه إحساس جميل.

سيتولى عشرة إخوة، تتراوح أعمارهم بين 2 و17 عامًا، مهمة رعاية كاميرون. لتجنب إيقاظها، عادة ما يكونون أكثر هدوءا حولها، وفقًا لديفيد.

وقال والد الأطفال “إنهم يريدون المساعدة في حملها وإطعامها أيضًا، وهو أمر رائع”.

نظرًا لأن جميع أبنائها “مهمون” بالنسبة لها، قالت أليكسيس إنها كانت ستكون راضية لو كان طفلها الحادي عشر ذكرًا.

“لأننا كنا نبحث عن تلك الأنثى المراوغة، كثيرًا ما يتم سؤالنا عما إذا كان لدينا الكثير من الأطفال. أستطيع أن أقول “لا” بصراحة.” وعلى الرغم من أن كاميرون لم تكن ضمن الخطط، إلا أنها كانت سعيدة للغاية.

على الرغم من وجود عدد كبير جدًا من الأولاد الذين يركضون في أرجاء المنزل. إلا أن Alexis يكره الفوضى ويقوم بـ 49 حمولة من الغسيل كل أسبوع بالإضافة إلى التنظيف اليومي بالمكنسة الكهربائية.

وقال أليكسيس: “نحن بالتأكيد نتوقف الآن.” لن يكون هناك المزيد. لقد ذكرت ذلك بالفعل، ولكن هذه المرة، أعني ذلك حقًا. في الوضع الحالي، أنا أعشق عائلتي.

وأضاف ألكسيس “لم يكن لدي أي نية لتكوين عائلة كبيرة، ولكن الآن بعد أن فعلت ذلك، فأنا أعشق ذلك”.

وأعرب أليكسيس، مدرس اللياقة البدنية بدوام جزئي، عن مدى السعادة التي يشعر بها عند شراء الملابس الوردية لأول مرة.