بعد إنجاز تاريخي.. البطل الجزائري قندوز يحل بأرض الوطن غدا

يحل البطل الجزائري إبراهيم قندوز بأرض الوطن غدا الإثنين، بداية من الـ 11:15 سا بمطار هواري بومدين بعدما اختتام البطولة العالمية للباراكانوي .

ورحّبت الاتحادية الجزائرية لـ “الكانو كاياك” بالبطل الجزائري الذي حقق تتويجا تاريخيا في سباق 200 متر في بطولة العالم.

وفاز البطل الجزائري قندوز بالميدالية البرونزية للباراكانوي فئة ذوي الهمم التي جرت بألمانيا. بعدما دخل في المرتبة الثالثة.

كما اقتطع قندوز تأشيرة التأهل إلى الألعاب البارالمبية التي ستجري في العاصمة الفرنسية باريس 2024.

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