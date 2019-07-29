بعد إنسحاب إليسا.. هذا هو نجم لجنة تحكيم “the voice” الرابع

بعد ترشيح عدة أسماء فنية، لشغل الكرسي الرابع من لجنة تحكيم البرنامج العربي الشهير “the voice”، أخيرا حسمت مجموعة “mbc” الأمر، وأعلنت عن الإسم الرابع في لجنة تحكيم البرنامج في موسمه الخامس.

حيث عرفت لجنة التحكيم إستمرار كل من العضوين السابقن في لجنة تحكيم البرنامج، الفنانة الإماراتية “أحلام”، والنجم المصري “محمد حماقي”، وانضم الفنان اللبناني، “راغب علامة” إلى لجنة التحكيم.

والمفاجأة هي إنضمام النجمة المغربية، “سميرة سعيد”، إلى لجنة تحكيم “the voice”، في موسمه الخامس، حسب موقع “سيدتي”.

وعرف البرنامج، خروج كل من النجمين “عاصي الحلاني”، و”إليسا” والذين شاركا في الموسم السابق.

وكانت قد انتشرت أخبار عن مشاركة النجمة المصرية “شيرين عبد الوهاب”، في لجنة تحكيم البرنامج، إلا أن تواجدها في أمريكا، هو ما تسبب في غيابها.

وكانت “شيرين عبد الوهاب”، قد شاركت في المواسم الثلاثة الأولى من البرنامج.

ومن المنتظر، أن يبدأ تصوير البرنامج، في شهر أوت القادم.