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بعد إنسحاب المغرب.. دولة عربية تتأهب لإحتضان “الكان”

الرياضة
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بعد إنسحاب المغرب.. دولة عربية تتأهب لإحتضان “الكان”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف وزير الرياضة المصري، أشرف صُبحي بأن بلاده تتأهب لتقديم طلب رسمي، لإستقبال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، الصائفة القادمة.

وصرّح لقناة “أون سبورت” المحلية :”لقد إتصلت برئيس إتحاد كرة القدم، هاني أبو ريدة لمُناقشة الموضوع، وسنكون مُتشرفين بإحتضان المُنافسة”.

وأضاف في نفس السياق :”لقد تم التواصل مع رئيس إتحاد الكُرة، بعد قرار المغرب الشقيقة بالإنسحاب من الترشح لإحتضان المُنافسة”.

وفاجأت المغرب المُتابعين، عندما أعلن وزير الشباب والرياضة فيها، بأن بلاده لا تنوي إستقبال الطبعة التي سُحبت من الكاميرون مؤخرا.


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