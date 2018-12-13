بعد إنسحاب المغرب.. دولة عربية تتأهب لإحتضان “الكان”

كشف وزير الرياضة المصري، أشرف صُبحي بأن بلاده تتأهب لتقديم طلب رسمي، لإستقبال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، الصائفة القادمة.

وصرّح لقناة “أون سبورت” المحلية :”لقد إتصلت برئيس إتحاد كرة القدم، هاني أبو ريدة لمُناقشة الموضوع، وسنكون مُتشرفين بإحتضان المُنافسة”.

وأضاف في نفس السياق :”لقد تم التواصل مع رئيس إتحاد الكُرة، بعد قرار المغرب الشقيقة بالإنسحاب من الترشح لإحتضان المُنافسة”.

وفاجأت المغرب المُتابعين، عندما أعلن وزير الشباب والرياضة فيها، بأن بلاده لا تنوي إستقبال الطبعة التي سُحبت من الكاميرون مؤخرا.