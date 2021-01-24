بعد إنسحاب نسليهان أتاغول… النجمة توبا تنضم إلى مسلسل “إبنة السفير”

إنسحبت النجمة التركية “نسليهان أتاغول“، من مسلسل “إبنة السفير”، والذي عرف نجاحا كبيرا بالوطن العربي، بعد إصابتها بمرض نادر.

وهو ما شكل خيبة أمل كبيرة لدى محبيها، خصوصا بعد عرض الحلقات الأخيرة من المسلسل دون بطلته.

ليعلن طاقم المسلسل، إنضمام النجمة التركية الشهيرة، “توبا بويوكوستن” والمعروفة بـ”لميس” في الوطن العربي، إلى المشروع.

وهو ما أكدته أيضا الممثلة التركية الشهيرة عبر صفحتها على إنستغرام، ولكن بشخصية جديدة تماما.

وأعربت توبا عن سعادتها بالانضمام لفريق عمل يضم إنجين أكيوريك، شريكها في أعمال ناجحة سابقة.

كما أن كاتبة السيناريو إيليم هي صديقة مقربة لتوبا، وهو أمر يفسر سرعة انضمام ممثلة كبيرة بحجم توبا لعمل في مفترق طريق.

هذا وقد تم عرض 3 حلقات الأخيرة من المسلسل من دون نسليهان أو توبا، واكتفى فريق العمل بوضع اختفاء “نارى” من الأحداث.

ويأتي ذلك، في إنتظار إن تظهر توبا بالشخصية الجديدة.