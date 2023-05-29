بعد إنفصالها.. بسمة بوسيل تعود للغناء

عادت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، إلى الغناء بعدما اعتزلت سابقا، بعد زواجها مع الفنان تامر حسني عام 2012.

وستقدم الفنانة، مجموعة من الأغاني خلال الفترة المقبلة على طريقة الـ Cover، بحسب مهندس الصوت مصطفى رؤوف.

وقال رؤوف في تصريحات لـ”إي تي بالعربي” أن بسمة بوسيل تعكف حاليًا على اختيار الأغاني التي تسجلها، لتطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكانت بسمة قد نشرت بحسابها على “إنستغرام”، مقطع فيديو يجمعها، مع مهندس الصوت مصطفى رؤوف، في الاستديو الخاص به، خلال استماعها لأغانٍ جديدة.

وأوضحت بسمة بوسيل نجمة برنامج ستار أكاديمي قد ذكرت خلال لقاء تليفزيوني سابق. أن قرار اعتزالها الغناء وابتعادها كان بمحض إرادتها وبالاتفاق مع تامر حسني، ولم يكن قرارًا نابعًا من الأخير.

وقالت: “اتفقت مع تامر إني هعتزل الفن قبل الزواج حتى تكون اهتماماتي المنزل وتربية الأبناء، وتامر معيشني ملكة”.

وتزوج تامر حسني وبسمة بوسيل عام 2012 ورُزقا بثلاثة أبناء. وفي أواخر الشهر الفائت أعلنت بسمة بوسيل، انفصالها عن تامر حسني.

وكتبت بوسيل عبر خاصية “ستوري” في إنستغرام: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق”.

وأضافت: “لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يا رب”.