بعد إنكار المتهمين اغتيالهم جمال بن اسماعين.. فيديوهات في الجلسة تبيّن الحقيقة

شكلت الفيديوهات التي عرضتها محكمة الجنايات الاستئنافية بدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، في ثالث يوم من انطلاق محاكمة المتهمين في قضية جمال بن اسماعين صدمة نفسية لدى الحضور. وبالأخص المتهمين الذي راح بعضهم يحنو وجهه صوب الأرض لعجزه عن رؤية مشاهد فضيعة للغاية عرت الحقيقة. التي اختبأ وراءها كل المتهمين الذين غيروا أقوالهم في محاكمة. تعد فصلا أخيرا بعد استئناف الأحكام الابتدائية على مستوى الدرجة الأولى.

وخلال تشغيل المحكمة للفيديوهات الموثقة من مسرح الجريمة بساحة عبان رمضان. والتي تم تحميلها في قرصين مضغوطين تم الاعتماد عليهما كدليل مادي منذ بداية التحقيق في القضية. وقامت القاضي بمواجهة كل متهم على حدا، خاصة أولئك الذين كانوا بالقرب من سيارة الشرطة ” فيتو” اين كان جمال بن اسماعين يتوسل الحشود تركه واخلاء سبيله كونه مظلوم وليس له علاقة بالاتهامات التي نسبت اليه من طرف البعض باعتباره هو مفتعل الحرائق بمنطقة الاربعاء ناث ايراثن.

كما تم مواجهة المتهمين الذين صعدوا على ظهر ” فيتو” وقاموا باخراج المرحوم جمال بن اسماعين. وجره الى الساحة اين تم قتله والتنكيل بجثته أمام مرأى الملايين.

ورغم المواجهة هذه أصر بعض المتهمين بنكرانهم القاطع واكدوا على براءتهم من دم ” جمال بن اسماعين ” وراحوا يحلفون بالغلظ أيمانهم في محاولة منهم القناع المحكمة بأنهم مظلومين لكونهم راحوا الى الساحة لأجل مد يد المساعدة للمرحوم “جمال”، وليس بغرض الاعتداء عليه.