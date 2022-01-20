بعد إيداعها الحبس.. شقيق نوميديا لزول يخرج عن صمته وهذا ما قالته له!

في أول رد لعائلة المتهمة نوميديا لزول، بعد صدور أوامر في حقها بوضعها رهن الحبس المؤقت، عبر أخوها عن مدى تحسرهم للخبر. كما قال عبر فيديو تم تداوله على نطاق واسع إن نوميديا عمرها 25 سنة ولا تعرف ما معنى العنف.

كما تابع أخو نوميديا لزول، أنها تعرف فقط كلمة الحب وتملك براءة في وجهها. وفي سرده للوقائع قبل صدور قرار الحبس المؤقت، أوضح “اليوم كانت شقيقتي في المحكمة منذ 9 صباحا، وإلى غاية السادسة صباحا صدر القرار”.

في حين أشار شقيق نوميديا لزول، إلى أن “عند الاتصال بها كانت تقول لي لا تخافوا”. كما طالب من محبيها وجمهورها دعمها والوقوف إلى جانبها”. مضيفا “أن والدته مريضة وكل العائلة متحسرة”.

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وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح الدار البيضاء العاصمة، فجر الخميس، بايداع 11 متهما في قضية النصب. التي تعرض لها طلبة جامعيين المقدر عددهم 76 ضحية منهم من يتواجد بخارج الوطن. في حين أمر بوضع 3 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية ويتعلق الامر بالمدعوين “ع.إيناس” و “ب.محمد امين “. و”ت.نسيم”.

كما تم ايداع المتهمون “ر.أسامة ” صاحب الشركات الوهمية، “فاروق.ب” المعروف باسم “ريفكا”، و ”نوميديا لزول” ومحمد أبركان “ستانلي” الحبس المؤقت. وكذا المتهمون “ج.ليلى”، “ط.نجاة”، “ف.يانيس ”، “ح.زكريا ”، “ر.سيف الدين”، “ب.ع.رانية”، رهن الحبس المؤقت.

وحسب ما أوردته مصادر “النهار” فإن المتهم الرئيسي “ر.اسامة”، وجهت لهم تتهما ذات طابع جنائي، تقاسمها معه باقي المتهمين. كما تعلقت بجناية تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يضمنها النشاط المبني، في إطار جماعة إجرامية منظمة. وجناية الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر الحدود الوطنية. وجناية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. و جنحة التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية، والنصب الموجه إلى الجمهور.