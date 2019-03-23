بعد إيقافها من الغناء بمصر.. شيرين عبد الوهاب تبكي وتطالب بتدخل السيسي

تطالب النجمة المصرية، شيرين عبد الوهاب، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحمايتها من المؤامرة التي تتعرض لها “على حد تعبيرها “.

وذلك بسبب قرار توقيف الفنانة من الغناء في مصر، بعد تصريح لها، أثناء حفلها بالبحرين.

وقالت شيرين في حفلها بالبحرين قبل أيام : “هنا أتكلم براحتي إنما لو في مصر هتسجن”.

وعلى خلفية ذلك، تقدم المحامي المصري، سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ضد شيرين، يتهمها فيه بالتطاول على مصر.

لتقرر نقابة الموسيقيين المصرية، بإيقاف شيرين عن الغناء، وإحالتها إلى التحقيق.

وقالت شيرين، في مكالمة هاتفية لقناة “أم بي سي”، وهي تبكي: “الرئيس السيسي أبونا، وأنا بناشده، في مؤامرة ضدي واستنجد بيك ومعملتش حاجة”.

كما اعتذرت شيرين على الهواء: قائلة “أنا آسفة ومش معقولة يتشكك في وطنيتي، الموضوع كبروه، وحاسة إني دايما مستهدفة”.

وتابعت الفنانة : ” قاعدة في بيتي وحاسة إني خايفة، وجالى تليفون في البيت وقالوا لي أروح لبنان، بس أنا مصممة أقعد في مصر ومش هسيبها”.