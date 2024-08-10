بعد إيمان خليف.. الإعلام الفرنسي يتكالب على إنجاز سجاتي الأولمبي

لم يهضم الإعلام الفرنسي، تتويج العداء الجزائري، جمال سجاتي، اليوم السبت، بالميدالية البرونزية، في نهائي سباق 800 متر.

فبعد الحملة القذرة التي تعرضت لها بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، من طرف الإعلام الفرنسي والغربي بصفة عامة.

قامت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم السبت، بنشر مقالا كشفت من خلاله، أن لجنة مكافحة المنشطات، الفرنسية ، إقتحمت القرية الأولمبية بمقاطعة سان دوني بالعاصمة الفرنسية، باريس.

ويزعم المصدر، أن أعوان المكتب المركزي لمكافحة الاعتداءات على البيئة والصحة العمومية، والمكلف أيضا بمكافحة المنشطات، قاموا بعمليات تفتيش في القرية الأولمبية يوم الخميس 8 أوت، في إطار تحقيق يستهدف العداء الجزائري جمال سجاتي ومدربه عمار بنيدة.

والغريب في الأمر أن الصحيفة الفرنسية، قامت بنشر مقالها الذي يحمل نوايا خبيثة تجاه بطل الجزائر، تزامنا مع تتويجه بالميدالية البرونزية، في سباق نهائي 800 متر رجال. رغم أنها كشفت أن مداهمت عناصر مكافحة المنشطات، كانت يوم الخميس الماضي !

وجاء عنوان مقال صحيفة “ليكيب” الفرنسية المستفز والمشوش، على البعثة الأولمبية الجزائرية المشاركة في الأولمبياد، على النحو التالي:” الجزائري جمال سجاتي، الحائز على الميدالية البرونزية في سباق 800 متر في الألعاب الأولمبية، مستهدف بإجراءات قانونية”.

كما واصلت الصحيفة الفرنسية، تهجمها على العداء الجزائري، دون سبب، مبرزة أن قوات مكافحة المنشطات ، إقتحمت القرية الأولمبية، بمقاطعة “سان دوني”، وبأمر من المدعي العام بباريس، للتحقيق مع العداء، جمال سجاتي، ومدربه.

للإشارة، تأتي هذه السقطة الإعلامية لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، بعد ساعات فقط من الخطأ الفادح الذي إرتكبته وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الجمعة، بعد تتويج البطلة الجزائرية، بذهبية الملاكمة، فئة 66 كلغ في أولمبياد باريس، حيث نشرت الوكالة خبر تتويج الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، بالميدالية الذهبية، في الألعاب الأولمبية باريس 2024، وقالت أن جنسها مشكوك فيه.

برباري يرد بقوة على أكاذيب جريدة “ليكيب”

رد الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، خير الدين برباري، بشكل صارم على جريدة “إيكيب” الفرنسية وأكاذيبها بشأن البطل جمال سجاتي.

وقال خير الدين برباري في تصريح لقناة “النهار” عقب افتراءات جريدة إيكيب الفرنسي ” الخبر عبارة عن إفتراء و بهتان، و لا يملك أي صلة بالصحة، كونوا على يقين إن كان فيه شيء، سنتخذ حساباتنا”.

كما أضاف خير الدين برباري “سنتابع قضائيا كل من تسوي له نفسه أن يمس بسمعة الرياضيين الجزائريين، بطلنا ميداليته ذهبية نظيفة، أوضح فقط للجمهور الرياضي، أن سجاتي كل دورة يخضع للفحص إلى المنشطات، بصراحة متعودون على مثل هذه الخرجات”.

وختم برباري “يجب أن نكون فخورين بإنجاز البطل سجاتي، ليس كل ما هو الأحسن من يفوز، أبطالنا كلهم قدموا ما عليهم”.