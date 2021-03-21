بعد ابعاده من الخضر.. دولور يرد بتمريرة حاسمة في الليغ 1

بعد إبعاده من الخضر تألق أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري أندي دولور مع فريقه مونبولييه في الليغ 1.

“دولور” قاد فريقه للفوز على الضيف بوردو بثلاثية كاملة مُقابل هدف وحيد لحساب الجولة ال30 من الدوري الفرنسي.

النجم الجزائري قدم التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني الذي سجله “لابورد” في الدقيقة ال58.

وهي التمريرة الحاسمة الثامنة له هذا الموسم في الليغ 1 إضافة الى 10 أهداف في 22 لقاء.

“الغجري” الذي لم يتواجد في قائمة بلماضي تحسبا لمواجهتي زامبيا وبوتسوانا لعب كامل أطوار مواجهة اليوم.

دولور صرح بعد اللقاء:”عدنا في النتيجة وفزنا بالمباراة، لكنها لن تبتسم لنا دائمًا هكذا”.