بعد اتهامها بالضلوع في خروقات المغرب.. لودريان يبرئ فرنسا مما يحدث بالصحراء الغربية

برأ وزير الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان، بلاده من تهمة التسبب في انهيار وقف اطلاق النار في الصحراء الغربية.

وأكد على ضرورة استئناف مسار التسوية السلمية من جديد، حسب وكالة الأنباء الصحراء الغربية.

وحمل رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية، جون بول لوكوك، حكومة بلاده مسؤولية ما يقع بالصحراء الغربية.

وجاءت تصريحات النائب الفرنسي، خلال جلسة مُساءلة لوزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أمام لجنة الخارجية في البرلمان.

وأعاب البرلماني الفرنسي حكومة بلاده، بسبب غياب أي تحرك من جانبها إزاء عدم تنفيذ إستفتاء تقرير المصير.

وذلك بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، وكعضو في الاتحاد الأوروبي من جهة وبلد صديق للمغرب من جهة أخرى.‎

وتطرق السياسي الفرنسي إلى صمت فرنسا الرسمية إزاء الإنتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان من قبل المملكة المغربية في الصحراء الغربية المحتلة.

وكذا عدم إتخاذها أية إجراءات ضد الرباط في حالات التعذيب المسجلة ضد السجناء السياسيين الصحراويين“.