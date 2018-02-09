بعد اتهامها بدعم الإرهاب.. السورية منال ابتسام تنسحب من “ذا فويس” الفرنسي

أعلنت متسابقة “ذو فويس” منال ابتسام انسحابها من البرنامج، بعد الضجة التي أثارتها تغريدات سابقة لها حول الإرهاب في فرنسا.

ونشرت منال، البالغة من العمر 22 عاما، اليوم، على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

فيديو الانسحاب الذي تحدثت فيه عن الضغوطات التي واجهتها الفترة الماضية.

بعد إعادة نشر تغريدات لها على “تويتر” انتقدت فيها كيفية تعامل الحكومة مع الأحداث الإرهابية التي حصلت في نيس 2016.

وقالت منال في الفيديو: “لقد عشت خلال الأيام الأخيرة أوقاتا صعبة جدا، لم أرغب أن أجرح مشاعر أي شخص”

و اضافت:” كانت رسالتي هي بث السلام لا إثارة المشاكل.. لذلك قررت اليوم إنهاء المغامرة ومغادرة البرنامج”.

وشكرت منال الأشخاص الذين ساندوها، مؤكدة على أنها ستواصل مشوارها الفني.