بعد اتهامه بالإنقلاب على الجزائر.. لاعب الخضر يحسم قراره نهائيا

حسم اللاعب الفرانكو-جزائري “يانيس لاغا” قراره بشكل رسمي ونهائي ليختار الاستمرار مع الجزائر.

لاعب فريق أولمبيك ليون لأقل من 19 سنة وجه رسالة مباشرة عبر ستوري حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وقال في الرسالة:”كما يعلم الجميع، فقد تلقيت استدعاء من الخضر وكذا من المنتخب الفرنسي وهو ماوضعني في وضعية صعبة”.

وأضاف:”أشكر الإتحاديتين الفرنسية والجزائرية لكنني فخور بالثقة التي وضعت في من قبل الفاف منذ سنة تقريبا، وأنا فخور ومُستعد لمواصلة المغامرة مع المنتخب الوطني الجزائري”