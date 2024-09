بعد اتهامه برفض ارتداء الوشاح السعودي.. محرز يوضح

رد نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، على الانتقادات التي طالته، قبل انطلاق مواجهة فريقه الأهلي، اليوم الجمعة، أمام نادي ضمك. في إطار الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ولاحظ متابعو الدوري السعودي، أثناء دخول اللاعبين لأرضية ملعب “الملك عبد الله” بمدينة جدة. ارتداء لاعبي فريق نادي الأهلي وضمك وشاح العلم السعودي حول أعناقهم، باستثناء اللاعب رياض محرز.

وهو ما أثار غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، حيث اعتبروا أن رياض محرز، قلل من شأن بلدهم. وهو الأمر الذي تطلب من نجم الخضر توضيحاً.

ورد نجم الخضر، محرز، عبر حسابه الرسمي، على منصة “إكس”، موضحا لأحد متابعيه، بعد أن انتقده على عدم ارتدائه وشاح العلم السعودي، بالقول: “لم يمنحني أي أحد الوشاح قبل النشيد الوطني السعودي، بل تحصلت عليه بعد نهايته”.

وأضاف رياض محرز موضحا عن سبب تراجع مستواه في آخر مبارتين: “نتيجة اليوم جيدة للفريق وأنا سعيد جدًا، ولكن من جانبي كان الأمر صعباً في المباراتين الماضيتين، فأنا مريض بالتهاب الشعب الهوائية وأحتاج إلى الراحة قليلاً قبل أن أصل إلى أفضل مستوى وأجعلكم فخورين مرة أخرى”.

Nobody gave me the scarf before the anthem I only had if after.. https://t.co/80u4rX67wq pic.twitter.com/NQTscx1OII

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) September 20, 2024