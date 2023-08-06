بعد اتهام المهاجرين بارتكاب أعمال شغب عقب مقتل نائل.. ماكرون يخرج عن صمته

في مقابلة مع مجلة LE FIGARO، عاد رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى إدارة أعمال الشغب التي هزت البلاد. في بداية شهر جويلية.

ودحض الرئيس الفرنسي أي صلة بين الهجرة وأعمال الشغب، فإن رئيس الدولة يعتقد أن هناك مشكلة في الاندماج.

بعد شهر من أعمال الشغب التي أعقبت مقتل الشاب نائل على يد ضابط شرطة أثناء فحص مروري. ينظر إيمانويل ماكرون إلى هذه اللحظة الحاسمة في منتصف العام الحالي. في أعمدة مجلة فيغارو، يفتح الرئيس الفرنسي ويكرر الثقة التي لديه في رئيسة وزرائه ، إليزابيث بورن.

فيما يتعلق بمسألة أعمال الشغب ، لا يندم الرئيس على حذره ويقول إنه يفضل عدم الرد بشدة.

تكشف أسابيع العنف هذه، بحسب قوله، عن أزمة حضارية، لكن رئيس فرنسا يرفض إقامة صلة بين أعمال الشغب والهجرة.

كما يفضل ماكرون التفكير في سياسة توزيع المهاجرين. حيث يقول: “لقد كنا دائمًا بلد هجرة وسنظل كذلك”. لذلك لا يوجد منعطف صحيح، ولكن الرغبة في تحسين عملية التكامل.