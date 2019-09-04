بعد احتجاجات مكتتبي عدل2.. والي تيبازة يدعو وزير السكن لزيارة عاجلة

دعا والي تيبازة، اليوم الأربعاء، وزير السكن، كمال بلجود، للقيام بزيارة للولاية، قصد الوقوف على مدى تنفيذ برنامج عدل، بعد التأخر الكبير الذي شهده.

وجاء في بيان ولاية تيبازة، “فيما يخص تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية يوم أمس من طرف مكتتبي عدل2، كلف الوالي، الأمين العام للولاية و مدير مشاريع وكالة عدل وممثل عن مديرة البناء والهندسة المعمارية من أجل الاستماع لانشغالات المحتجين فيما يخص هذه المشاريع”.

وأشار البيان، أن المحتجين رفضوا التحدث مع الأمين العام للولاية .

وأضاف البيان ” أمام هذه الوضعية تم دعوة وزير السكن والعمران والمدينة للقيام بزيارة لولاية تيبازة، للوقوف على مدى تنفيذ هذا البرنامج السكني الذي عرف تأخرا في الانجاز وكذا ايجاد الحلول المناسبة”.