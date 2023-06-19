بعد احتجاجهم .. تغريم 6 مكتتبين سكنات عدل حوش الريح

اصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بتغريم 6 مكتتبين سكنات عدل بغرامة مالية نافذة بقيمة 30 ألف دج. و يتعلق الامر بكل من”م.س”،”ب.ع”,”ب.أ”,”ب.م. “أ”,”ه.ب” ،”ه.إ”.

كما تم توجيه للمكتبين تهم التحريض على التجمهر و التجمهر غير مسلح بعد قيامهم بوقفة إحتجاجية أمام مقر وزار السكن. وقيامهم بالذهاب إلى البرلمان و محاولة ذهابهم إلى مقر رئاسة الجمهورية. وذلك للمطالبة بتغيير السكنات الممنوحة لهم من موقع 6500 مسكن بيع بالإيجار “عدل” بحوش الريح بمفتاح ولاية البليدة.

و للتذكير وكيل الجمهورية سبق وان التمس ضدهم تسليط عقوبة 6 أشهر حبس نافذ و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة،و بعد المداولة التي تاجلت عدة مرات تم تحديد النطق بالحكم السالف ذكره .