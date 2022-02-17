بعد احتجاجه على تغييره.. بونجاح يعتذر من مُدرب السد !

صنع النجم الدولي الجزائري لفريق السد بغداد بونجاح الحدث أمسية اليوم الخميس في دوري نجوم قطر.

ابن ولاية وهران ضيع فرصة سانحة جديدة في اللقاء الذي جمع السد بقطر، ليؤكد مروره بمرحلة فراغ رهيبة في الأشهر القليلة الماضية.

مهاجم الخضر عاد وصنع الحدث في الدقيقة ال70 عندما تم استبداله بزميله “أندري أيو” ليثور في وجه مدربه الاسباني خافي غارسيا.

قبل أن يعود بونجاح ويُصافح مدربه في نهاية اللقاء الذي انتهى بفوز السد بهدف يتيم دون رد لحساب الجولة 13.

كما قام مساعد غارسيا بمساندة بونجاح عقب نهاية اللقاء أيضا وتبادل معه أطراف الحديث.

من جانب قطر شارك جمال الدين بن العمري أساسيا وطيلة أطوار اللقاء.

بونجاح توجه بعد نهاية المواجهة صوب المدرجات لتحية الحاضرين الذين هتفوا باسمه مطولا.