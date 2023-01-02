بعد احتفالهما برأس السنة.. بلوغر مصرية تعلن وفاة زوجها

حالة من الحزن والصدمة خيمت على مواقع التواصل الإجتماعي بعد وفاة زوج بلوغر مصرية المدعوة مريم جودة.

الخبر انتشر على الكثير من الصفحات، بعدما احتفل الثنائي بليلة رأس السنة، ونشرت مريم جودة صورها مع زوجها محمد.

المفاجأة كانت قاسية بعد نشر صور مريم جودة وزوجها على مواقع التواصل الإجتماعي في ظل احتفالات رأس السنة. وبدا فيها الثنائي في حالة من البهجة والسعادة.

بعد مرور الليلة ، استيقظت مريم جودة في أول أيام السنة الجديدة على فاجعة وفاة زوجها.

وكتبت مريم جودة لزوجها أمس :” أحببتك ثم تعلقت بك ثم عشقتك. ثم أصبحت قطعة من جسدي وشيئاً من روحي لا أستطيع الابتعاد عنه. رزقني الله بك وأيقنت أنك أجمل أرزاقي، انت نعيمي، انت الكثير في عيناي. دمت لي كل العمر ” .

ومنذ ساعات قليلة انتشرت صور مريم جودة وزوجها محمد بعد التأكد من خبر وفاته. وبحسب ما تناقله المتابعون ، أكدت صديقة البلوجر مريم جودة أن زوجها محمد توفي وفاة طبيعية دون حادث أو أي أسباب. لكنه مجرد قضاء الله.

وكشفت البلوجر مريم جودة، عن تأجيل تشييع جثمان زوجها محمد تيفا، الذي توفى أمس. والذي كان من المقرر صلاة الجنازة عليه بعد ظهر اليوم من مسجد المواساة. استعدادا لدفنه بمثواه الأخير بمقابر المنارة في الإسكندرية.

وقالت مريم إن جهات التحقيق قررت عرض جثمان زوجها على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة. وبالتالي تقرر تأجيل تشييع الجثمان، مؤكدة أن وجود شبهة جنائية أمر لم يتبين بعد. إلا بعد الانتهاء من العرض على الطبيب الشرعي.