بعد اختفائه منذ يومين.. العثور على جثة الطفل المفقود بالشلف

تمكنت فرق الدرك الوطني رفقة مصالح الحماية المدنية بالشطية ولاية الشلف، من العثور على طفل يبلغ 11 سنة من العمر جثة هامدة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم العثور على الطفل بأحد الحقول في منطقة الحباير بلدية الشطية ، في ظروف غامضة.

الضحية المصاب بمرض التوحد، وكان قد إختفى عن الأنظار منذ ليلة الأحد 11 فيفري 2024. وانطلقت جهود البحث عن الطفل، من طرف مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني صبيحة اليوم ، ليتم العثور عليه متوفيا.