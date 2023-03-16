بعد اختيار عوار لـ “الخضر”.. إدارة ليون تطمئن الجزائريين

نشر الموقع الرسمي لفريق ليون الفرنسي تقريرا يخص مستقبل حسام عوار بعد تأكيد استعداده لحمل قميص الخضر عبر موقع “الفاف”.

وطمأن الموقع الرسمي للنادي الفرنسي، أن المدرب لوران بلان يخطّط لإعادة نجم خط الوسط حسام عوار إلى الواجهة والتشكيلة الأساسية رغم خروج لاعبI من الحسابات في وقت سابق.

كما قال أن لوران بلان سيضع مخطّطا، خاصا بالنسبة لعوار وزميله في الهجوم موسى ديمبيلي. .و هو الذي سيعود حتما بالفائدة للكرة الجزائرية.

إلى جانب ذلك، تواصلت ردود فعلا الاعلام الفرنسي بعد اعلان عوار عن حمله القميص الوطني، حيث قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، في تقريرها اليوم :”رسميا عوار يمثل المنتخب الجزائري”.

كما قالت صحيفة “أرأم سي” اليوم بتأكيد من اللاعب.. عوار يختار رسميا تمثيل الجزائر”.

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