بعد ارتباط اسمه بمولودية الجزائر.. بلايلي يفاجئ الجميع ويعود إلى الترجي التونسي

أعلن الدولي الجزائري يوسف بلايلي عودته إلى صفوف فريقه الترجي التونسي، بطريقته الخاصة، وذلك بعد أيام فقط من تداول واسع لارتباط اسمه بمولودية الجزائر، في تطور مفاجئ لمجريات سوق الانتقالات الصيفية.

وظهر بلايلي لأول مرة مرتديا قميص الترجي التونسي، أين يقوم بتدريبات انفرادية، قبل إندماجه مع رفقاؤه في التربص المقام بعين الدراهم التونسية، ويُنتظر أن يشارك في أول حصة تدريبية له خلال الساعات القادمة.

و اللافت للإنتباه، أن مدينة وهران و المثير للجدل، كان قد نشر سابقًا “ستوريات” على إنستغرام تتضمن أغاني لمولودية الجزائر، أثار الجدل مجددًا حين فاجأ متابعيه بقميص الترجي وأرفق “الستوري” بأغنية تونسية، في خطوة بدت وكأنها تأكيد لوجهته الجديدة.

عودة بلايلي إلى الترجي أعادت للأذهان فترته الذهبية مع الفريق والتي توج خلالها بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال إفريقيا والتألق في مونديال الأندية، ويأمل جمهور “شيخ الأندية التونسية” أن يكون مهاجم الحضر إضافة قوية في ظل سعي الفريق للعودة إلى منصات التتويج القارية.