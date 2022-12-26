بعد ارتدائها “خيط الروح” الجزائري في أغنيتها المغربية.. أصالة تثير الجدل

سبّب ظهور الفنانة السورية، أصالة نصري، في أغنيتها الأخيرة بحلي “خيط الروح”، الذي يعتبر من التراث الجزائري، موجة غضب كبيرة. حيث اعتبر المعلقين الجزائريين ارتداء أصالة خلال “ديو” غنائي مع أسماء لمنور “سيد الغرام” خيط الروح يوحي أنه من التقاليد المغربية.

كما أثار ظهور أصالة نصري بخيط الروح، على الجبين، موجة غضب وردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قالت إحدى المغردات على “تويتر”: “كل يوم نستيقظ على سطو جديد على تراثنا من طرف البعض”. “الحلي إلي لابسته أصالة هو جزائري، وهو خيط الروح أو الزروف، وهو مصنف في اليونسكو مع لباس العروس التلمسانية”. “أو الشدة التلمسانية الخبث أنو لابسينو لأصالة، ومتأكدة من دون علمها لآكثر ترويجا”.

في حين، قالت أخرى: “الحلي لي ترتديه المغنية السورية أصالة، هو حلي جزائري اسمه “خيط الروح”. “ما نعرف وش دخل تقاليدنا في هذا الفيديو كليب ؟؟؟ سؤال بريئ حسب الكليب هذي أغنية مغربية ولا غجرية”.

وفي تعليق آخر، “خيط الروح الجزائري ماذا يفعل في جبين أصالة نصري؟ ماهو الهدف من وضعه في كليب لأغنية مغربية؟”.

واشتهر “خيط الروح”، أو “الزروف” باللهجة الجزائرية “العامية”، لدى سكان الغرب قبل أن تصبح شعبيته واسعة في كل البلاد.

وهو حلي متجذر في عمق التقاليد الجزائرية، ينتقل من الأم إلى الابنة بالميراث ويحتفظ به مدى الحياة. وهناك عائلات لا تزال تحتفظ بخيط روح من القرن 18.

ويكون مصنوعا من الذهب أو الفضة، وترتديه العاصميات مع الألبسة التقليدية الجزائرية، كالشدة التلمسانية أو الكاراكو مثلا. بدأت قصته مع رجل فقير، لكنه أصبح اليوم واحدا من أغلى المجوهرات في الجزائر. وفي وقت سابق، طرحت أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان “سيد الغرام”، وهي ديو مع المطربة أسماء لمنور.

وعلقت “أغنية فيها كم من الفرح والجذب، ما عندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة”. و”صنعت بكل الحب والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتاريخ، أسماء لمنور”.