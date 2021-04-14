بعد ارتفاع إصابات كورونا في الولاية..والي بشار يترأس اجتماعا

ترأس بلكاتب محمد، والي بشار، اليوم الأربعاء، اجتماعا استثنائيا خاصا بتسطير برنامج وقائي وتحسيسي لمكافحة فيروس كورونا” كوفيد 19″.

وجاء هذا خصوصا وأن ولاية بشار، شهدت تسجيل حالات جديدة لهذا الفيروس في شهر أفريل الحالي.

وحضر الاجتماع، رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية، النائب العام لدى مجلس قضاء بشار، الأمين العام لولاية بشار.

بالإضافة إلى ممثل المدير الجهوي للجمارك، مدير جامعة بشار، رؤساء الدوائر، السلطات المحلية للولاية والمديرين التنفيذيين لجميع القطاعات.

وتم تدارس الوضع الصحي الراهن ومدى تنفيذ البروتوكول الصحي عبر كامل القطاعات.

وأعطى والي الولاية تعليمات لجميع مدراء القطاعات التي تشهد إقبال من طرف الجمهور لتطبيق إجراءات البروتوكول الصحي وتكثيف عملية التحسيس.

وفي هذا الشأن، سيتم تخصيص لجنة تفتيشية تحت إشراف مديرية التجارة بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني ومديرية الأمن الوطني.

وتقوم بمراقبة مدى احترام هذه الإجراءات من طرف التجار في المحلات والأسواق والمقاهي، بحيث يتعرض كل مخالف لعقوبات.

وشدد الوالي على ضرورة تكثيف التحقيقات الوبائية لمعرفة مدى انتشار الوباء وتسطير برنامج خاص بمكافحته.

كما يدعو جميع المواطنين باحترام الإجراءات الوقائية والالتزام بالحيطة وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم بالشوارع والأحياء الشعبية .