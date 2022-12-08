بعد ارتفاع إصابات كورونا.. ماكرون يعيد لبس الكمامة ويدعو الفرنسيين لتحمل مسؤوليتهم

في مواجهة الموجة التاسعة من كوفيد -19 التي تضاف إلى أوبئة الأنفلونزا والتهاب القصيبات. ما زالت السلطة التنفيذية في فرنسا ترفض الإكراه لكنها لا تستبعد تشديد موقفها على القناع إذا تطلب الموقف ذلك.

ارتدى إيمانويل ماكرون قناعًا اليوم الخميس خلال رحلة إلى فيينا. معتقدًا أنه من الضروري “العودة إلى العادات” في مواجهة تصاعد وباء كوفيد -19 “على أساس تطوعي.

وقال ماكرون “إنني أتبع توصيات وزير الصحة فرانسوا براون، والذي قرر ارتدائها هو أيضًا. كما أنها طريقة لاستئناف العادات القائمة على التطوع وروح المسؤولية”.

وفي الأحد الماضي، أطلق فرانسوا براون، “نداءًا رسميًا” لتشجيع الأشخاص على التلقيح ضد هذه الموجة.