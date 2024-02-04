بعد ارتفاع الإصابات.. العلماء يحذرون من البكتيريا “آكلة اللحم”

اهتم العلماء الأمريكيون بالالتهابات الخطيرة التي تسببها البكتيريا آكلة اللحوم. والتي من الممكن أن تتطور بعد موجات الحر التي حدثت في صيف عام 2023.

وبعد هذه الموجات الحارة، شهدت ثلاث ولايات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة زيادة في هذه الإصابات الخطيرة. وفقا لتقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ويتعلق هذا التقرير بأنواع بكتيرية قاتلة، تسمى Vibrio vulnificus. والتي يمكن العثور عليها في المياه الساحلية، حسبما أوردت مجلة “Live Science” بالتفصيل.

تحدث عدوى “أكل اللحم”، عندما تدخل البكتيريا إلى جرح مفتوح، حيث تسبب هذه العدوى الخطيرة الموت السريع للأنسجة المحيطة.

ويمكن لهذه البكتيريا، إذا تم ابتلاعها عن طريق الطعام، أن تسبب التهابات في الجهاز الهضمي. مع أعراض مثل الإسهال والقيء والحمى، ولكنها يمكن أن تسبب أيضًا حالات تسمم الدم.

وفي الفترة ما بين جوان وأوت 2023، شهدت الولايات المتحدة موجات حر أكبر من المعتاد. مما تسبب في أن تكون درجات حرارة سطح الماء أيضًا أعلى من المتوسط، حسبما ذكرت وسائل الإعلام العلمية بالتفصيل.

بعد هذه الموجات الحارة مباشرة، أبلغت ولايات كونيتيكت ونيويورك ونورث كارولينا. عن عدة حالات حادة من التهاب اللفافة الناخر، ليصل المجموع إلى 11 حالة.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أنه لا يمكن ربط هذه الحالات بارتفاع درجات الحرارة فقط. إلا أن العلاقة بين هذه العدوى وهذه الظروف البيئية موثقة جيدًا.