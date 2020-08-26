بعد ارتفاع حالات الإصابة.. مصر تحذر من موجة ثانية لكورونا

حذر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، من التزايد الملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح أن الإجراءات المشددة ستجنب الدولة سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بشكل كبير كما حدث في بعض البلدان.

وعرضت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، حيث تناولت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها.

ولفتت إلى أن حدوث موجة ثانية، يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الإجتماعي.