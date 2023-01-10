بعد ارتفاع ضحايا الغاز.. وزير الداخلية يوجه نداء إلى الجزائريين

وجه وزير الداخلية، إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، نداء إلى الشعب الجزائري، بعد ارتفاع عدد ضحايا الغاز. خاصة خلال آخر 24 ساعة والتي تم خلالها تسجيل حصيلة وفيات ثقيلة.

وقال وزير الداخلية “شيء مؤسف للغاية أن نقف عند هذا الرقم المرعب من الضحايا. رغم الحملات التحسيسية التي نقوم بها للوقاية من مخاطر الغاز إلا أننا مازلنا نسجل وفيات وحالات اختناق”.

وأضاف إبراهيم مراد “أتوجه إلى كل العائلات حتى تكون حذرة ويقظة لتفادي مثل هذه الحوادث الخطيرة. هناك العديد من الضحايا من مختلف الاعمار”.

وتابع وزير الداخلية “نتمنى أن يأخذ المواطنون حذرهم ويأخذوا بعين الاعتبار الإرشادات الخاصة بالوقاية من خطر الاختناق بالغاز. كما يجب أن نكثف من الحملات التحسيسية”.