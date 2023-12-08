بعد استخدام أمريكا للفيتو.. مجلس الأمن يخفق للمرة الثانية في وقف إطلاق النار بغزة

استخدمت الولايات المتحدة حق الاعتراض (الفيتو) في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، ضد وقف إطلاق النار في غزة.

وبذلك يخفق مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة للمرة الثانية.

وكانت الولايات المتحدة قد اسقطت شهر أكتوبر الماضي محاولة في مجلس الأمن لإصدار قرار يطالب بوقف الحرب في غزة، بعدما لجأت إلى استخدام حق «الفيتو».

وحسب مصادر إعلامية، فإن المملكة المتحدة امتنعت عن التصويت، في حين صوت جميع أعضاء المجلس الآخرين لمشروع القرار.

من جهته، قال مندوب الصين بمجلس الأمن “نأسف لاستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار رغم استمرار المجازر”.

وأشار إلى أن “التغاضي عن استمرار القتال يتناقض مع ادعاء الاهتمام بحياة الناس وسلامتهم في غزة”.