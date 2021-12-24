بعد استدعاء بلماضي لوناس.. نابولي يُهدد بمُقاضاة الخضر !

فجر موقع “كالتشيو ميركاتو” الايطالي اليوم الجمعة قنبلة من العيار الثقيل بخصوص النجم الدولي الجزائري “آدم وناس” وامكانية مُشاركته في الكان.

المصدر المذكور كشف أن مُحامي نادي نابولي الايطالي الذي ينشط في صفوفه “وناس” يدرس امكانية مُقاضاة الاتحادات المحلية للمُنتخبات المُشاركة في منافسة كأس أمم إفريقيا المُقررة بالكاميرون الشهر المُقبل، والتي تستدعي لاعبين من البارتينوباي.

ماتيا جراساني، محامي نابولي قال للمصدر المذكور:”مع الأخذ في الاعتبار الوضع الوبائي، يمكن أن يكون هناك إجراء قانوني ضد المنتخبات التي توجه الدعوة للاعبينا، نابولي بالتأكيد لا يريد تسريح لاعبيه خلال فترة حساسة من الموسم”.

كما أضاف:”الأندية استثمرت الكثير من الأموال للتعاقد مع لاعبين، لذلك إذا أصيبوا سيكون الأمر صعبا، وبالتالي ستكون الخطوة الأولى هي اتخاذ إجراء قانوني لمنع سفر اللاعبين”.

وختم:”المعايير الصحية في هذه الدورة ليست هي نفسها بالمسابقات الأوروبية، لذلك يمكن اللجوء إلى القضاء للحصول على إعفاء للاعبين المقيمين في أوروبا”.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي قد وضع إسم وناس في قائمة الخضر المعنية بالكان ما قد يجعل الفاف تواجه دعوة قضائية من نادي الجنوب الايطالي.