بعد استعمال لقاح “سبوتنيك”.. روسيا تسجل أدنى مستوى للمصابين بفيروس كورونا

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا، لأول مرة منذ مطلع أكتوبر الماضي، إلى 9 آلاف حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس في روسيا، عن رصد 9079 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت غرفة العمليات، أنه تم تسجيل 9445 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل أدنى حصيلة منذ أوّل أكتوبر.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 466 حالة وفاة

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و351 ألف إصابة مؤكدة، منها 90275 حالة وفاة.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 113.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 146 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا ملحوظا في تفشي كورونا، مع استمرار حملة التطعيم المجاني بلقاح “سبوتنيكV” .