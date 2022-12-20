بعد استفتاء حول بقائه.. ماسك يستقيل من رئاسة تويتر

أعلن الرئيس التنفيذي ومالك “تويتر” إيلون ماسك، الإستقالة من رئاسة مجلس إدارة المنصة. بعد استفتاء أطلقه أمس على المنصة حول بقائه في منصبه. وذلك خلال بث مباشر عبر حساب “تسلا” في يوتيوب.

من جهتها لم يصدر أي بيان رسمي عن ماسك حول إستقالته أو من قد يخلفه في رئاسة “تويتر”. وكان الملياردير الأميركي قد فاجأ متابعيه بعدما أطلق استطلاعا للرأي حول تنحيه عن منصبه كرئيس لمنصة “تويتر”. حيث صوّت أكثر من 17 مليون شخص بـ”نعم” على تنحيه.

وتعرض المدير التنفيذي لشركة تسلا والمالك الجديد لشركة “تويتر” إلى عدة إنتقادات منذ استحواذه على المنصة. كما أثار تعليق تويتر غير المسبوق لحسابات خمسة صحافيين على الأقل. بسبب مزاعم بأنهم كشفوا مكان وجود ماسك مالك الموقع رد فعل سريعا من مسؤولين حكوميين وجماعات ناشطة ومؤسسات صحافية في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة الماضي.

ومنذ شرائه المنصة مقابل 44 مليار دولار، أطلق الملياردير رسائل متضاربة حول ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به. وأعاد الحسابات التي كانت محظورة سابقا من قبل الشبكة الإجتماعية. بما في ذلك حساب الرئيس السابق دونالد ترمب.

لكنه علّق أيضا رسالة كاني ويست بعد نشر عدة رسائل اعتبرت معادية للسامية، ورفض عودة منصة اليميني المتطرف أليكس جونز المؤمن بنظرية المؤامرة.

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