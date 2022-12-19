بعد استفحال الظاهرة.. وزارة التجارة تفتح تحقيقا حول استنشاق مسحوق العصير

فتحت وزارة التجارة وترقية الصادرات، تحقيقا حول مسحوق العصير “أميلا”، بعد انتشار ظاهرة إستنشاقه من قبل التلاميذ في المدارس واستعماله كمخدّر.

وقال كمال بوخداش نائب مدير التحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة وترقية الصادرات في تصريح “للنهار”، أن الظاهرة إنتشرت عبر المؤسسات التربوية. حيث يقوم بعض التلاميذ باستنشاق هذا المسحوق واستعماله كمخدر. وتطبيقا لمبدأ الإحتياط قامت وزارة التجارة بفتح تحقيق على مستوى المصنع للتأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات. والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. كما سيتم إخضاع المنتوج للتحاليل الدقيقة في انتظار النتائج.

من جهتهم، قال التجار، أنهم وبعد انتشار الظاهرة بسرعة في مواقع التواصل الإجتماعي توقفوا عن بيع هذا المنتوج للأطفال عند اقتنائه لوحدهم لتفادي تجريبه على أساس مخدر. شريطة أن يكونو مرفوقين بأوليائهم. والغرض منه الإستعمال المنزلي. مشيرين أنهم لحد الساعة لم تصلهم أي تعليمة حول عدم بيع المنتوج أو يحتوي على خطورة أو أضرار على صحة مستعمليه.

تحذيرات من مسحوق “أميلا”.. الشركة ترد بقوة

وردت مؤسسة بروماسيدور في بيان توضيحي بخصوص ما تم تداوله من تحذيرات عبر منصات التواصل الإجتماعي. من إستخدام الاطفال لمسحوق “اميلا” كمادة مخذرة. وأوضحت الشركة في بيان لها نشر عبر الصحفة الرسمية لحماية المستهلك apoce، ان مسحوق “أميلا” الفوري مطابق للقوانين ولا يشكل اي خطر صحي. مشيرة إلى أن مسحوق “أميلا” الفوري يستخدم لإعداد المشروبات الفورية. كما أن هذا المسحوق علامة تجارية تتوافق مع المعايير الصحية الجزائرية والدولية. وأشارت بروماسيدور، أن مسحوق أميلا عبارة عن عصير مسحوق يتم إستهلاكه مخففا 1.5 لتر من الماء. كما ان طريقة إستخدامه موجودة على الكيس وهي الكيفية الصحيحة لإستهلاكه. وذكرت شركة بروماسيدور بانه في سنة 2018 تم غلق وبشكل مؤقت إنتاج مسحوق “أميلا ” وذلك للتحقق من إحتوائه على مادة مخذرة. وتم أن أكدت التحاليل المخبرية خلو هذا المسحوة من أي مادة مخذرة. ليتم بعد ذلك بأسابيع إعادة إستئناف عملية الإنتاج. كما أكد نتائج التحاليل إمتتثال هذا المنتوج إلى لأشد المعاير الجزائرية والدولية صرامة وخلوه من مادة بيرازول. وبهذا فإنه لا يشكل أي خطر على صحة المستهلك.

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